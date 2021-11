Rebeca y María Laura agradecen al vacunatorio

“Un inmenso agradecimiento a la doctora Silvana Morales por cómo es. Ella me ha contenido emocionalmente en estos tiempos para mí de incertidumbre por las terceras dosis. A cualquiera hora eran llamadas de parte de ella y mensajitos de WhatsApp alentándome. Pocas personas he conocido así. No tengo el honor de conocerla en persona, pero ha demostrado una humanidad increíble. Ustedes saben de la condición de mi hijita Rebeca y el miedo que esta pandemia produjo en mí y en mi esposo. Es muy complicado. Ustedes también estuvieron al lado nuestro con cada reclamo o pedido, que dios los bendiga inmensamente. A la doctora Morales, toda mi gratitud, mi cariño. A las chicas del vacunatorio, excelentes. En especial a Camila Caballero, que ha aguantado mucho mis miedos y mambos. Es una forma de entender que con solidaridad se puede salir de todo esto y que se vacunen. Otra no queda. Miles de besos”, escribió María Laura Rojas.