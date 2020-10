Rebeca D'Estéfano y Lisandro Butti fueron convocados a una concentración de cara a los Juegos Panamericanos Juniors 2021

En 2021, entre el 9 y 19 de septiembre, se llevarán a cabo en Cali y Valle del Cauca en Colombia, a excepción de que por la pandemia de coronavirus se vuelva a posponer, los Juegos Panamericanos Juniors para jóvenes de entre 18 y 21 años. Si bien resta casi un año para la primera edición del evento, en Argentina las federaciones empezaron a delinear sus representantes y una de ellas es la de Canoas (FAC) que previó una primera concentración en noviembre en Rosario para la que convocó a Rebeca D'Estéfano y Lisandro Butti.

Los palistas de Náutico fueron citados para ser parte de los equipos femenino y masculino de Argentina que entrenan Mabel Borga y Manuel Zamboni respectivamente. El plan es juntar a los mejores U21 del país, hacer controles internos para armar los botes de cara al clasificatorio al panamericano junior que se hará en Brasil donde cada país irá en búsqueda de su plaza.

D'Estéfano, Butti y quizás Rossi iniciarán la concentración en Rosario en noviembre, aunque dependerá del desarrollo de la crisis sanitaria

Hasta el momento, la concentración sigue en pie, aunque dependerá de cómo continúa la crisis sanitaria en Rosario donde en las últimas semanas aumentaron exponencialmente los casos positivos de COVID-19. El panorama no es muy favorable pero todavía hay un mes de prórroga para organizar el campus.

Además, si bien todavía no se oficializó, el entrenador nacional quiere convocar a Valentín Rossi y dependerá de la respuesta que le dé el joven, único palista nacional medallista olímpico (bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018). Rossi volvió a remar semanas atrás luego de haber dejado el canotaje a principios del 2020 y, si bien no fue relegado física ni deportivamente por sus pares porque la pandemia canceló prácticas y competencias, dependerá de él querer ser parte o no de un nuevo ciclo en la Selección Argentina.

Como los profesores decidieron armar un grupo al que luego no le añadirán palistas, quieren incluir a Rossi más allá de si se suma o no los entrenamientos porque en el futuro no podrán sumarlo si es que se modifican las condiciones.

Por último, en 2021 también está previsto para entre el 13 y 25 de abril en Rosario la tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, evento que también están en veremos porque el coronavirus modificó todos los calendarios y proyectos.