Reapertura de clubes: "Tienen la necesidad de abrir para no perder más socios", aseguró Ramiro Sánchez Negrete

Uno de los funcionarios de la Municipalidad que participó este miércoles al mediodía de la reunión con representantes de clubes para tratar la reapertura fue el Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, quien posteriormente dialogó con La Opinión y admitió que fue "bastante positiva" dado que las instituciones que participaron, teniendo en cuenta que no se convocó a todas por el "espacio" que hay en la Secretaría de Gobierno, "pusieron en conocimiento la situación en la que está cada una" y contaron cómo están "afrontando" la pandemia "en lo económico y social", sobre todo acerca de "las tensiones" que pudieron tener con sus "socios".

"La necesidad y urgencia que tienen los clubes desde el punto de vista social y recreativo es abrir teniendo en cuenta que hay muchos ciudadanos en la costanera los fines de semana. Ven esa necesidad de que si no abren empiezan a perder más socios de los que ya perdieron. Quieren abrir aunque sea algunas actividades más para que al menos trabajen los profesores y haya más movimiento social dentro de la institución", resaltó Sánchez Negrete.

Respecto de lo económico, el joven funcionario destacó que las entidades explicaron cómo están "solventando los gastos" teniendo en cuenta que "la parte económica afecta a todo el país". Y agregó: "Ellos se ven muy golpeados y buscan la apertura para dejar de perder tantos socios e incentivar al socio a que sigan aportando al club y puedan hacer alguna actividad".

Del mitin resultó que se enviará un petitorio al Gobierno provincial para solicitar la reapertura del rubro para actividades recreativas y deportes de conjunto dado que los individuales al aire libre se desarrollan desde el 24 de agosto.

"Hoy el segundo paso que dimos es que los clubes van a presentar una nota solicitando la apertura, nos hemos puesto de acuerdo en buscarle una solución a los deportes de conjunto que hoy no se pueden ejercer, apuntarlo al punto de vista físico en lo que es solo entrenamiento, sin prestar materiales y demás", analizó Ramiro Sánchez Negrete no sin aclarar que en Fase 4 de la cuarentena, que es la que está San Pedro, "lo que es deporte de conjunto no está habilitado".

Por último, Sánchez Negrete admitió que plantean "buscarle la vuelta" a la situación para que "de a poco" los deportes de conjunto puedan "entrenar en la parte física sin contacto ni compartir elementos", tales establecen los distintos protocolos sanitarios.