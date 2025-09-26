La seguridad de un automóvil, moto, camión o camioneta suele ser una de las mayores preocupaciones en los tiempos que corren. En el momento de atravesar una situación en la que un vehículo es botín de un robo no es mucho lo que su propietario podría hacer, salvo que cuente con un dispositivo de rastreo satelital que permita, entre otras cosas dar con su ubicación, su kilometraje recorrido y poder detenerlo cuando se desee.

Ads

El trabajo permanente de Fabián Basante, titular de RaSat, avala la instalación y soporte de este dispositivo que garantiza la seguridad y trazabilidad del vehículo en todo momento.

Este pequeño artefacto de 10 x 5 centímetros provee no sólo la ubicación del móvil en caso de robo sino también el control de consumo de combustible, el historial de kilómetros recorridos, el estado de los fluidos del motor, recambio de filtros y en caso de ser necesario, el corte total de la energía para inmovilizarlo.

Ads

El diminuto dispositivo se coloca en un lugar poco visible del vehículo, desde una motocicleta hasta un tractor o maquinarias viales, pasando por utilitarios, autos de uso familiar o camionetas.

El control se realiza desde un teléfono celular donde se carga una aplicación o simplemente consultando un sitio web, desde una computadora que permite controlar la situación de riesgo o un simple testeo para conocer la ubicación del vehículo y hasta la velocidad a la que se desplaza siempre en tiempo real.

Ads

En el caso de que se quiera realizar un control de mayor tiempo, se podrá consultar un historial de trayectoria de un mes.

Entre sus funcionalidades, RaSat permite también aplicar una velocidad límite y una comunicación directa con el 911 ante una emergencia mientras se conduce el vehículo.

Ttambién el corte de la batería de alimentación en caso de algún movimiento extraño y en caso de exceder alguno de los límites impuestos por el usuario, éste recibirá una notificación de alerta.

Ads

Si el usuario de RaSat lo decide puede delegar el control a varias personas a la vez y con la misma aplicación controlar el vencimiento de documentación como el registro de conducir, la Verificación Técnica Vehicular o el matafuegos.

Todos los datos necesarios se cargan en la aplicación y ella es la encargada de avisar con anticipación las gestiones necesarias.

RaSat fue pensado estratégicamente para controlar desde una flota de camiones o remises hasta un ciclomotor y el propietario de varios vehículos puede tener en la palma de su mano todos los detalles del recorrido y ubicación de cada uno de ellos.

En el caso de las maquinarias agrícolas, un productor que instale RaSat podrá ver en pantalla, desde el lugar donde esté, el avance del trabajo de cada una de ellas sobre el campo.

La instalación del dispositivo es sencilla y rápida, solo habrá que dejarlo en manos de los técnicos por aproximadamente dos horas y bajar la app al celular para tener el vehículo siempre bajo control.

RaSat es un dispositivo electrónico con GPS creado por técnicos sampedrinos que funciona eficientemente desde hace algunos años y permite un control total a precios accesibles.

WhatsApp 3329 596480

Instagram @rasatgps

Sitio Web rasat.com.ar





Puede interesarte





Puede interesarte







