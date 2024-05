#7032 reportó: “Los sampedrinos no aprendemos más. El nivel de desconsideración es tremendo. Esto sucedía hoy 14.50 en la puerta del Banco Provincia. Yo estaba en el Banco Galicia. Rampa obstruida por motos. Senda peatonal ocupada con una camioneta. No hay límites. Y Tránsito que cobra desde nuestros impuestos no hace nada de nada, sólo figuran”.



🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/Gracias LaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.200.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo