Ramos lleva al hermano de La Chabona a juicio oral por tentativa de femicidio

Durante el lunes 25 y el martes 26 de abril tendrá lugar en San Nicolás el juicio oral y público contra Fernando Palacio, hermano de la reconocida influencer La Chabona, que está detenido acusado de tentativa de femicidio.

Palacio fue detenido en marzo de 2020 luego de un episodio que ocurrió en su casa, cuando discutió con su pareja, una mujer que al igual que él tiene 29 años, quien terminó internada con buena parte del cuerpo quemada. Su primera versión fue que él la roció con combustible y la prendió fuego.

El hecho ocurrió el lunes 9 de marzo en horas del mediodía en un domicilio de Benefactoras Sampedrinas 2870. En el primer testimonio ante médicos, asistentes sociales y personal de Fiscalía, la víctima acusó a Palacio de haberla agredido de esa manera.

Luego se contradijo, pero la fiscala Viviana Ramos mantuvo la acusación, logró que le dicten la prisión preventiva y ahora lo lleva a juicio por homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género, es decir intento de femicidio.

“Voy a un debate oral en el que me va a costar bastante trabajo demostrarlo, por la situación”, explicó la fiscala Ramos a La Opinión y recordó que se trata del caso de “Palacio, el hermano de la famosa influencier que llaman La Chabona”.

“El debate es 25 y 26 de abril y es por tentativa de femicidio. Es un caso en el que hay que trabajar sobre el discurso de una víctima reacia”, destacó la titular de la UFI 11, que tras la primera declaración tuvo que trabajar arduamente para sostener la acusación porque la víctima decidió desdecirse de su relato inicial.

La propia María Palacio, conocida como La Chabona, estuvo por esos días en la redacción de La Opinión para reclamar la inocencia de su hermano y pedirle a la víctima “que diga la verdad”. Luego, acompañó a su cuñada cuando llegó a este medio para dar su versión sobre lo ocurrido.

En esa oportunidad, la víctima dijo que Fernando Palacio no sólo no la quemó sino que la ayudó. “El es inocente, me salvó la vida”, dijo la joven aquella vez y aseguró que estaba “drogada” cuando todo ocurrió, en medio de una discusión de pareja.

“Vi el bidón de nafta abajo de la mesa, empecé a rociarme y él sintió el olor, se acercó a la cocina y me dijo ‘No, nena. ¿Qué hacés? ¿Estás loca? ¿Te querés prender fuego?’, pero él no sabía que yo tenía el encendedor escondido en la mano”, contó y aseguró: “Prendí el encendedor en el pecho, donde tenía toda la nafta volcada”.

La fiscala Ramos consideró que la contradición sobre el relato original no era verosímil y sostuvo la acusación, por lo que reunió pruebas que permitieron que el Juzgado de Garantías dicte la prisión preventiva de Fernando Palacio y que eleve la causa a juicio, debate en el que el Tribunal Oral en lo Criminal resolverá si hay condena o no contra el imputado.

“El aparato que intervino en ese momento, los operadores médicos, asistentes sociales, de fiscalía, obtuvimos una versión primera de esta víctima, que luego ella no acompañó. Tiene una situación de mucha vulnerabilidad”, explicó Ramos.

La fiscala señaló que suelen ocurrir estas situaciones en casos similiares. “Estamos en un trabajo que generalmente es arduo y la situación se da según la política y seriedad que se le dan a estas causas, y poner el criterio de que cuando la persona ya denunció el hecho deja librado a que los fiscales seamos los que decidamos”, sostuvo la responsable de la UFI 11.

“Es un poco duro, pero si a uno le roban uno no le va a preguntar dos o tres veces si quiere que sigamos la causa, si tenemos el autor y las pruebas para llevarlo a juicio lo hago sin preguntarle a la víctima” destacó.

Ramos consideró que en casos como este “se entrelazan cuestiones afectivas, económicas y culturales que hacen que sean de complicada instrucción o que a veces los casos no terminen en una denuncia sino que se tiene que seguir trabajando durante todo el proceso, sabiendo que puede ser uno y devenir otro, porque a veces hay reiteración de estos hechos”.

En el caso de Fernando Palacio, las pericias practicadas por Policía Científica en la vivienda donde fue detenido y las psicológicas a las que fue sometida la víctima permitieron sostener la acusación y que llegue a juicio oral y público detenido imputado por tentativa de femicidio.