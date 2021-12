Ramón y los cambios en el gabinete: “Ningún funcionario es intocable”

“Estoy rearmando, acomodando un poquito a las diferentes personas”, dijo el intendente interino Ramón Salazar el sábado cuando analizó el futuro de su gabinete. Como había dicho en conferencia de prensa, sostuvo que con algunos miembros del equipo quiere “hablar” porque no está conforme y espera mejoras en las áreas.

El flamante jefe comunal aseguró que les va a dar “una oportunidad a todos” para continuar en el cargo, por lo que no habrá expulsiones en el corto plazo. Eso sí, dejó en claro que en algunos casos quiere cambios urgentes y si no se cumplen evaluará eyectar funcionarios.

Las únicas modificaciones, por ahora, son las relacionadas con el ascenso de Hernán Contreras de director de Modernización a secretario de Coordinación, que provocó que al área que él conducía pase Gabriel Gaona, hasta ahora director de Rentas, sector al que recalará Silvio Jaime, que deja la Administración del Hospital, donde podría volver Roberto Borgo, que está en Obras Públicas.

Ramón Salazar desmintió las versiones que señalaban a un reconocido dirigente social y político como eventual reemplazo de Walter Sánchez en Desarrollo Humano, a quien ratificó con elogios: “Viene haciendo un trabajo muy bueno, siempre al pie del cañón, no hubi quejas”.

Tras la confirmación de Martín Baraybar a Desarrollo Económico porque Carrasco se va con Cecilio al Ministerio de Transporte, señaló que la dirección de Producción está vacante y que por ahora seguirá así.

Fabián Rodríguez en Economía y Pablo Vlaeminck en Gobierno son, junto a Contreras el equipo de la “mesa chica” de Ramón Salazar, que aseguró que habló con Cecilio y acordaron “no hacer grandes cambios”.

“Quiero que cada uno esté en el lugar donde pueda ser más útil y más eficaz para la comunidad”, sostuvo.

A algunos funcionarios los ratificó sin dudar ,como a Javier Silva en Obras Públicas. Sobre otros, como cuando se lo consultó por Eduardo Roleri en Seguridad, dijo que no son “intocables” pero que les dará “una oportunidad”.

A algunos los elogió, como al director de Deportes Mariano Arnal: “Cómo no va a seguir, con el trabajo que está haciendo. Estoy muy contento con él”, señaló.

En Salud asumen el nuevo secretario, Pablo Picchioni y la subsecretaria Lorena Elgoyhen. El intendente interino ratificó a José Herbas como jefe del Servicio de Emergencias del Hospital, donde el director seguirá siendo Javier Sualdea, aunque por ahora. “Está un poco cansado”, dijo Ramón.

Sobre Marcela Cuñer, adelantó que seguirá como secretaria de Turismo pero evalúa designar a alguien en Cultura. “Veremos, no me he juntado todavía con Marcela. Creo que es muchísimo trabajo dos áreas así que veremos si se puede ocupar o si designamos otra persona” para el área que subsumió ante la renuncia de María José Mora.

El secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, es otro con los que quiere “hablar” Ramón Salazar. “A partir de lunes va a estar de vacaciones, cuando vuelva vamos a hablar con él, le vamos a poner algunos objetivos”, anticipó.

De la misma manera, dijo que en el Cementerio, área que depende de Álvarez y tiene a Américo “Cacho” Quintana al frente, “hay cosas para mejorar” y que “van a tratar de hacerlo”.

Otra de las áreas en las que quiere mejoras es Tránsito. “Con Caramún tengo que hablar, hay cosas que quiero cambiar de cómo funciona el área, ya se lo dije siendo coordinador, tiene que cumplir con lo que le he pedido”, indicó Ramón Salazar.

Sobre el resto de los funcionarios no hubo mención explícita, pero entre ellos hay quienes tienen el cargo asegurado y quienes están “en la cuerda floja” y también serán convocados para “hablar” sobre nuevos objetivos que deberán cumplir para mantenerse en el Gobierno.