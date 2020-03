Ramón Salazar se reunió con Kicillof en la ronda de encuentros con intendentes

Este jueves, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió a intendentes para analizar la situación relacionada con la emergencia sanitaria por coronavirus. El jefe comunal interino de San Pedro, Ramón Salazar, participó de la primera ronda, junto a mandatarios de distritos de la primera y la segunda sección electoral.

El jefe de gabinete, Carlos Bianco, consideró "muy necesario" este tipo de encuentros "porque independientemente de la comunicaicón que tenemos por medios virtuales, sirve para ordenar la normativa, cómo están los distritos, cómo dar continuidad pedagógica", entre otros puntos.

"Es sustantivo e importante que estemos trabajando de forma ordenada y clara, si no se tiene la línea clara lo que hay que hacer, se puede generar una anomia o de la interpertración de las normas que derivan en problemas interjurisdiccionales", comentó el funcionario. En ese marco Gollán habló de la situación epidemiológica y Vila sobre cómo se da la continuidad pedagógica y en el sistema alimentario escolar..

Bianco aseguró que "el Gobierno nacional define la linea general" y que "hoy no tenemos problemas sanitarios graves en Provincia porque estamos con pocos casos".

"Con todos los intendentes estamos coordinando cuántas camas disponibles vamos a tener. Se está esperando un pico de contagio para dentro de muy poco. Son aproximaciones, y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Nadie estaba esperando esto, es un meteorito que nadie venía venir", explicó. También se trabaja con hoteles sindicales y privados para un eventual aislamiento de pacientes.

Bianco llamó a la "responsabilidad social" ante el fin de semana largo. "Dimos licencias, y lo que disparó es un flujo turístico lamentablemente. La gente tiene que entender es un problema de salud pública muy grave. Hay que quedarse en casa", solicitó.

El jefe de Gabinete adviritó que no se puede cerrar los accesos a las ciudades, porque como bien dijo el intendente interino Ramón Salazar a La Opinión cuando se lo consultó al respecto, lo prohíbe expresamete la Constitución nacional".

"Quiero hacer un llamado a la reflexión, se están cerrando accesos, eso no se puede hacer. Una cosa es poner el control para medir la temperatura, para controlar que no ingresen infectados. Lo digo también a la población, nos ha llegado información que la gente quiere cortar la ruta para que no pase nadie, eso no se puede hacer, la competencia la tiene el Gobierno nacional o provincial", señaló.

"Nadie quiere un desborde, uno siempre trabaja para el peor de los escenarios, eso no quiere decir que suceda. El principal impacto va a ser donde está la mayor cantidad de población, en el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires", finalizó Bianco.