Ramiro Sánchez y la relación con sus superiores, empleados y la Liga Sampedrina: "Todo pasa por la comunicación"

El Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, brindó semanas atrás una entrevista mano a mano a La Opinión Semanario en la que tocó varios temas, entre ellos las relaciones que sostiene desde la conducción de su área con sus superiores como la Secretaria de Desarrollo Humano, Karina Chiarella, y el intendente, Cecilio Salazar; empleados y la Liga Sampedrina (LDS) que conduce Hugo Cejas.

-¿Cómo funciona el gobierno?

-Somos un equipo y lo que ha logrado Cecilio es armar un excelente equipo, creo que así se tiene que entender. Cada uno cumple su función dentro de esto pero nos tenemos que defender entre todos, apoyarnos entre todos y darnos una mano para seguir creciendo. El objetivo claro que nos dio Cecilio es mejorar San Pedro y la única forma de mejorarlo es trabajar en equipo.

-¿Cómo es la relación con Karina Chiarella, la Secretaria de Desarrollo Humano?

-Tengo excelente relación. Karina, por ser mi jefa, me dio una mano muy grande a la hora de arrancar para conocer los sistemas internos que tiene el municipio que era también una de mis preocupaciones aprender todos los movimientos, son muchos pasos a la hora de hacer una compra, mover un expediente o documento. Estuvo a disposición siempre.

-¿Y con Cecilio Salazar?

-También es excelente la relación. Cualquier problema que tuve lo llamé a él o a Ramón a cualquier hora y me han ayudado a resolver problemas que más que nada eran burocráticos y no sabía cómo resolverlo.

- ¿Cómo es la relación con los empleados, todos son mayores que vos y algunos con muchos años en el área?

- Todo pasa por la comunicación. El primer día me senté con todos, desde los chicos de mantenimiento hasta los administrativos, les comenté mi manera de trabajar y siempre estuve abierto a escucharlos, sobre todo porque hacen muchos más años que yo que están acá y saben todos los movimientos. Creo que todo pasa por la comunicación, con una buena no hay problemas. Cuando hubo problemas se habló y resolvió.

-¿Cuántos empleados hay?

-Son once empleados entre administrativos, porteros, serenos y de mantenimiento.

-¿Cuál es la unión actual entre la Dirección de Deportes y la Liga Sampedrina?

-Es muy buena. Con Hugo (Cejas) nos conocíamos desde antes, no teníamos un trato tan formal pero siempre tanto él como yo tuvimos abiertos a llevar proyectos en conjunto y estamos preparando para trabajar el año que viene en varios deportes e ideas que tiene el. Es cuestión de juntarse y llevarlas a cabo.

-Cuando llegaste, la relación entre la Dirección de Deportes y la LDS era más distante.

-Cuando asumí y me enteré la relación no lo podía creer porque son las dos instituciones más importantes de San Pedro para el deporte y sí o sí tienen que trabajar juntas. Me junté varias veces con Hugo para dejar de lado los problemas, mi relación con él es excelente y hay un solo objetivo que es el deporte. Cuando vinieron las chicas con el fútbol femenino para armarlo me puse en contacto con Hugo porque son ellos los que tiene que darle lugar en la liga que son el ente que regula todos los deportes. Yo tengo que trabajar de la mano con la liga para llegar a todos los deportes y resolver las problemáticas.

-¿Consideras que lo ideal sería que la LDS aglomere todos los deportes con competencia oficial?

-Creo y entiendo que sí, que la liga deportiva tiene que respaldar a todos los deportes y trabajar en conjunto con la Dirección de Deportes y viceversa para llegar a todos los deportes y saber las problemáticas de cada uno y de cada club.

- ¿Por qué cuesta tanto que los deportes y torneos que organizan clubes se aglomeren en la LDS?

-Habría, sinceramente, que preguntarle a Hugo cual es el motivo. Le he planteado que necesitaba que le habrá las puertas a los deportes que no están hoy en la liga como el hockey o básquet. Es un tema que seguimos hablando y hay que resolverlo. Quizás los clubes tampoco quieren organizarse o entrar ahí con otros deportes, por ahí es ese problema. Hay varios temas que los vamos resolviendo de a poco para que el día de mañana sea como tiene que ser.