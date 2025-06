Juan envió: "Hola, quería reportar que en el domicilio Las Provincias 1100 podaron las plantas y dejaron todas las ramas sobre la vereda. No se puede pasar, ya hace un mes que está todo en el piso, es un peligro porque se puede esconder alguien detrás de tantas ramas. Yo ya hablé con el hombre y me dijo que él no iba a sacar nada, pero si vos pasás vas a ver la cantidad de ramas que hay es tremendo".



