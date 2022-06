Rafael Nadal recibió un regalo de la Municipalidad en España: qué le dio y cómo llegó a sus manos

El tenista español Rafael Nadal recibió este miércoles en Palma de Mallorca, en España, en el marco de un acto de reconocimiento que le realizó el gobierno de Islas Baleares, un mate obsequiado por la Municipalidad de San Pedro.

Publicidad

La encargada de dárselo fue la presidenta del gobierno balear, Francina Armengol, quien días atrás estuvo en nuestra ciudad por el XXIV Pleno del Consejo de las Comunidad. En un encuentro con el intendente interino, Ramón Salazar, la funcionaria comentó del homenaje que iban a hacerle al ídolo, oportunidad que el municipio aprovechó para darle un presente y que se lo haga llegar.

Según informó la Municipalidad a través de un comunicado de prensa, Armengol también le recomendó a Nadal visitar San Pedro. Es probable que el 14 veces campeón de Roland Garros juegue una exhibición a fin de año con Juan Martín del Potro en Capital Federal, por lo que viajará a Argentina.

La agencia Europa Press publicó hoy que la leyenda del tenis mundial agradeció el reconocimiento del gobierno de las Islas Baleares: “Estos últimos años he tenido más lesiones de la cuenta, que de alguna manera me han sacado mala leche, pero me han dejado disfrutar más de estar por aquí en nuestra tierra. La mentalidad que tenemos en nuestra tierra es de convivencia diaria con las personas que más quieres. La mentalidad que tenemos en nuestra tierra es de convivencia diaria con las personas que más quieres”.

Armengol, que le entregó a Nadal una obra gráfica del artista mallorquín Bartomeu Ventayol, expresó: “Es el mejor embajador, un deportista único, que nos enseña muchísimas cosas y nos hace disfrutar muchísimo. Es una persona que ha sido capaz de determinar valores, comportamientos y ser ejemplo para muchos jóvenes”.