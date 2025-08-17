Un hombre de 41 años resultó aprehendido este sábado tras intentar robar una bebida alcohólica de un comercio ubicado en avenida 3 de Febrero al 1300.

El hecho ocurrió cuando el delincuente ingresó al local fingiendo ser un cliente y sustrajo una botella de alcohol de 1 litro.

El dueño del comercio, un hombre de 44 años y el resto de los clientes que estaban presentes se percataron de la situación y retuvieron al sujeto hasta el arribo del móvil policial.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría para ser notificado de la causa de intento de hurto. Interviene la Fiscalía en turno.

