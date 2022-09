Quisieron estafarla por teléfono, no accedió a dar sus datos y la insultaron

Este miércoles una vecina relató a La Opinión lo que le ocurrió al recibir un llamado sospechoso a su teléfono fijo, que instaló hace pocos días como parte del plan de una empresa de internet que contrató.

La mujer atendió el teléfono y le dijeron que había salido favorecida con un premio de 250 mil pesos y un celular Samsung. Sin embargo, atenta, entendió que se trataba de una estafa.

“Decían que eran de Telefonía Digital Argentina. No les di datos, querían mi cuenta de banco. Cuando le dije que ese dato no podía dárselo, me dijo (perdón por la palabra): ‘Chupame la ver**'”.

Sorprendida por la respuesta, la vecina decidió informar lo ocurrido para que “todos estén atentos”, y para que las empresas proveedoras de servicios “rastreen las llamadas, para que no le pase a nadie más”.