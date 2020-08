"Quiero pedirle a la gente que se cuide, esto no es sólo una gripe", el mensaje de Melina, paciente recuperada de coronavirus

El 31 de julio, Melina Scoponi fue hisopada y quedó a la espera del resultado. Atravesó los días de incertidumbre hasta que le confirmaron que tenía coronavirus COVID-19 internada en la clínica San Pedro, con un cuadro de neumonía que agravó su situación. La pasó mal, aseguró en diálogo con La Opinión. Ahora, de alta y a punto de ser considerada paciente recuperada, quiso contar su historia.

Melina tiene 36 años y vive con su marido y sus hijos. Desde que la hisoparon, en cada transmisión en vivo de Sin Galera relacionada con las novedades de la pandemia estaba presente, porque su resultado no llegaba. De hecho, llegó recién el sábado, dos días antes de que le dieran el alta en la clínica.

"El 31 me hisoparon, el 8 me llegó el resultado positivo, el 10 salí de la clínica y los doctores me dijeron que ya no contagio porque pasaron 11 días. Termino mis 14 días de cuarentena mañana", contó este miércoles en diálogo con La Opinión.

El mensaje de Melina es "para que tomemos conciencia". Ella atravesó la enfermedad y logró salir. Lo sabe: "Esto no es solo una gripe. Yo me cuidé desde el día 0, pero evidentemente en algún momento bajé la guardia y me contagié. Ggracias a Dios, en casa no se contagiaron ni mis hijos ni mi marido", relató.

"Hoy quiero pedirle a la gente que se cuide. Quizás le puede tocar igual, pero al menos disminuimos el riesgo de contagio", aseguró la joven recuperada de COVID-19.

En ese sentido, aconsejó: "No te juntes a celebrar algo, ya va a haber tiempo esto pase. No compartas mate ni vaso ni cubiertos. Tené siempre a mano alcohol en gel o agua y jabón. Usá tapabocas. Y, sobre todo, mantené la distancia".

"Yo agradezco al doctor Wagner, que me hace el seguimiento y me derivó a las manos de una genia como la doctora Micaela Schiaffino. Después se sumó otro genio, el doctor Gabriel Sayago. Y le agradezco infinitamente a todo el personal del área de COVID de la clínica San Pedro que le pusieron luz a todos mis días oscuros", dijo Melina.

"Soy mala para los nombres y ni siquiera les vi más que los ojos sonriéndome, siempre con palabras de aliento. Enfermeras/os, mucamas, las chicas de laboratorio, las chicas de rayos, la kinesióloga", enumeró en su agradecimiento.

"Tomemos conciencia. Algunos lo pasan sin darse cuenta. Otros la pasamos muy mal. Yo entré sin saber si salía, con neumonía bilateral. Otros no tienen la posibilidad de contar que estuvieron enfermos de COVID", advirtió Melina Scoponi en su mensaje.

"Infinitas gracias a toda la gente que se preocupó por mí. Yo hoy puedo contar que salí. Cuidémonos más y démosle un respiro al personal de salud, que hace casi cino meses que no tienen descanso", finalizó la joven recuperada.