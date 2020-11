Quiénes son los sampedrinos que recibieron equipamiento de Desarrollo Social para sus emprendimientos

El viernes en el Estadio Municipal tuvo lugar la entrega de equipamientos a un grupo de emprendedores que presentaron su proyecto al programa “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En su mayoría, dispondrán rotiserías, pizzerias y panaderías.

Ante la consulta de La Opinión, el Gobierno Municipal envió el listado de beneficiarios, pero sin detalle del proyecto que presentó cada uno, ni de los elementos que les entregaron. Los nombres de los 98 sampedrinos beneficiados en esta primera etapa son los siguientes.

Balustro Walter Ceferino

Balustro Gabriel Alejandro

Valli Santiago Alberto

Ces María José

Gaitán Adriana Elizabeth

Miceli María Ester

Cafaro Alfredo

De Elizalde Francisco

Barbé Ariel

Lucchesi Silvina Lorena

Parra Claudio

Acosta Sandra

Moreno Alicia

Campos Paola

Parisi Sandra

Luna Marta

Moreno Joana

Soria Mario Jacobo

Gomez Patricia

García Luciana

Moreno Mercedes

Trelles Juana Liliana

Silva Ana Patricia

Masetto Juan Angel

Davasse Eugenio

Bonet Adriana Noemi

Krausse Susana Beatriz

Caiazza Federico

Yucra Puqui Mario

Bonet Liliana

Actis Mónica Liliana

Patthey Ricardo Daniel

Paz Ariel Roberto

Piriz Javier

Paz Sergio Roberto

Braco Matias

Llarin Hector Gines

Soria Jacobo

Zavala Ariel

Ferrary Adolfo Ruben

Gilli Sergio

Franchini Fabio Javier

Frangi Velo Luis Fabian

Correa Mauro

De Baere Julio Gustavo

Caceres Ruben Horacio

Azula Lautaro Mauricio

Caceres Irene Lujan

Martinez Pablo Daniel

Zahlane Iara Loreley

Morales Veronica

Marsico Angel German

Franco Maria Florencia

Casas Franco Nicolas

Maidana Juan Ignacio

Figueredo Alejandra

Garnelo Monica Patricia

Vera Marcelo

Ferreira Marcela Daiana

Pisani Monina Edith

Caceres Ofelia Maria Jose

Aran Maira Tamara

Seguezza Arien Pantaleon

Lopez Rosa Susana

Crespien Ernesto Fabian

Pinto Valeria

Miño Cristina

Sena Lisandro David

Moreira Luna Stephanie

Nouet Tania

Sanchez Natalia Mariana

Perez Jésica

Telechea Vanesa Margarita

Delaude Roberto Carlos

Garcia Angela Analia

Lopez Irene Noemi

Cáceres Daniela Gladys

Pereyra Leonor

Necol Mauro

Butti Reynaldo Sebastian

Butti Matias

Guilmen Adolfo

Gimenez Mariela Hortensia

Herrera José Maria

Benitez María Cristina

Tevez Cecilia

Tevez Andrea

Paz Walter Ezequiel

Moreira Franco

Martinez Celeste Daiana

Miño Amanda Raquel

Reyes Milagros

Zuarez Iris Florencia

Espindola Camila Milagros Yanet

Gomez Yanina Alejandra Rosario

Franco Victoria

Bernal Fernanda Analia

Brito Maria Antonia

Manara Natalia Lucia

Machado Agustina

Juarez Alan Edgardo

Mastroiani Mauricio Javier

Moreno Gustavo

Meza Dario

Hernandez Marcos Gabriel

Taurizano Diego

Machado Humbreto Gabriel

Medina Sandro

Pucurull Nicolás Santiago

Infante Angel Iván

Banegal Victor Hugo

Molina Sergio Daniel

Albornoz Alberto

Alvarez Juan Ignacio

Echiavoni Martin

Guereñu Sergio

Guereñu Emmanuel

Mastroiani Matias

Biscladi Alberto Daniel

Sacca Hernán Cristian

Ramirez Matias

Romaguera Walter Adolfo

Aguiar Franco

Aguirre Rubén

Quiroga Fabián

Neira Miguel

Jofre Irene Maria

Merlini Marisa

Molina Bibiana Soledad

Cáceres Adriana Lorena

Leiva Cecilia

Torrado Molina Alejandro Javier

Almaraz Cristobal Alejandro

Durand Juan

Gomez Marcos Ariel

Mastroianni Marcos Antonio

Diamante Lucas

Rey Lucchesi Gonzalo

Carballo Lorena Silvina

Manara Nadia Marianela

Sena Ever

Berventan Nancy Beatriz

Martinez Oscar

Banchini Juan Marcelo

Pitzinger Nicolás

Navarro Yovana Cecilia

Acevedo Nicolás

Tapia Sebastian

Gaitán Kevin

Mengarelli Gamal

Leiva Sergio Rubén

Crispin Ignacio Soler

Rossi Eduardo Maximil

Miños Walter Daniel

Miños Jorge

Moreira Juan Antonio

Orrego Eduardo Ricardo

Silva Cristian Ramiro

Pedernera Victor Emmanuel

Molina Héctor Leandro

Espinosa Gabriela

Bedetti Marco Alfredo

Silva Federico Gabriel

Bedetti Carlos Agustín

Velazquez Nazareno

Bedetti Rubén Alejandro

Bedetti Lucía Rafaela

Balcaza Diego Alfredo

Fantile Paulo

Ronzani Carlos Enrique

Gomez Micaela Emilia

Gomez Barbara Eugenia

Gomez Francisco Nahuel

Benvenutto Pablo Ezequiel

Curra Gabriela Rocio



Son 98 sampedrinos que presentaron planes para emprendimientos gastronómicos, quienes recibieron herramientas y en las próximas semanas se completará el proceso con la compra y entrega a otros rubros, como albañilería, instalación de aire acondicionado, electricidad y talleres mecánicos, según explicó el Secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez.

"Esto es un trabajo que Secretaria de Desarrollo Humano y Producción tenían armado hace un tiempo. La gente se iba a anotar entonces íbamos previendo y conseguimos a través de Nación que se pudiera concretar. Vamos a seguir trabajando para lograr otros planes de trabajo para seguir dando y que toda la gente sea incluida", manifestó el intendente Cecilio Salazar en el acto de entrega.

A La Opinión llegaron decenas de consultas sobre cómo había que inscribirse en el programa. En diálogo con los emprendedores que recibieron la ayuda, muchos refieron que les llegó la convocatoria vía mail. Hubo quienes el viernes no sabían que se les habían adjudicado elementos.

Otros, como una mujer que hace tortas para cumpleaños, explicó: "No me llegó ningún mail a mí. Yo hice un curso de cocina en el Envión Depietri y ahí me anotaron. Me vino bárbaro, porque hace 3 semanas se me rompió el mío".