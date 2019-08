Quiénes serán los rivales de Náutico en el Final Four de la ABZC

El Final Four de la división B de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) en el que competirá Náutico entre el viernes y domingo tiene los cuatros clubes que se enfrentarán todos contra todos para ser campeón y ascender a la A o, como segundo objetivo, ser escolta y jugar una reclasificación contra Defensores Unidos de Zárate para subir.

La definición será igual que en 2018 y el único que repetirá es el de San Pedro. La sede será Los Cardales porque Ingeniero Raver dejó en el camino a Unión Del Viso y, como fue el mejor de la fase regular, tiene la potestad de organizarlo. También estarán Peñarol de Pilar (eliminó a Náutico de Zárate) y Arenal de Ingeniero Maschwitz que el martes por la noche eliminó en el tercer duelo a Atlético Baradero.

Aunque hoy por la noche se diagramará el fixture en la ABZC, es muy probable que el Celeste choque en el segundo turno de la primera jornada ante el anfitrión y, después, Arenal y Peñarol sucesivamente, ambos en el inicio del día.

A diferencia de la temporada pasada cuando estuvo a minutos de ser campeones en General Rodríguez, Martín Gálvez cuenta con un plantel más amplio y con herramientas para variar tácticas y estrategias en un Final Four muy parejo donde las derrotas y las distancias de tantos cuentan. El gran candidato es Raver, Peñarol llega muy sólido con un equipo al que le sobra experiencia al igual que Arenal donde sobresale la figura de Francisco Rasio, hijo de sampedrinos con pasado en diferentes divisiones de la Liga Nacional (LNB).

Náutico, por su parte, conoce el gusto de cortar redes porque lo hizo en 2015 con muchos de los jugadores que están en la actualidad (Joaquín Gómez, Nicolás Valentini, Fausto Segalat, Federico Parra, Emir Diamante, Rodrigo Bravo y Juan Ignacio Tosso) y, aunque no es favorito, no se conforma con haber cumplido la meta de llegar al Final Four e intentará dar el golpe en su revancha.