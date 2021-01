Quién es Viviana Larrañaga, titular de una fundación para autistas que donó mercadería a Desarrollo Humano

La Fundación Autismo Social Ecológica Argentina (Faseda) cuya titular es Viviana Larrañaga donó el martes a Desarrollo Humano 250 bolsas con productos navideños que la Municipalidad celebró a través de sus redes sociales Facebook e Instagram pero, posteriormente, borró dado que advirtieron que quien fue en persona hacer la entrega estuvo involucrada en una causa por estafas hace varios años.

Publicidad

Larrañaga llegó al Gobierno local a través del coordinador de Políticas Socioeducativas del gobierno provincial, Álan Ocampo, y le dio en persona a Walter Sánchez cajas con pan dulces, budines, garrapiñadas y turrones, entre otros productos los cuáles adquirió, según señaló en la entrevista que brindó a Lilí Berardi en #RadioCuarentena, a través del partido político Nueva Argentina cuyo referente es el Amado Salas en Escobar. Además del relato del manejo que el Ministerio que conduce Daniel Arroyo hace con las ayudas sociales que estaban destinadas a familias para la Navidad, Larrañaga fue brindando pasajes sorprendentes que con naturalidad incluso certifican que tienen accesos para obtener medicamentos y otros bienes que el estado debe resguardar y administrar y que por lo que parece van a parar a movimientos sociales o partidos políticos.

A lo largo de la nota, se fue desgranando la historia de esta referente que desde hace muy poco tiempo intenta poner en marcha una fundación, un tipo de organización sin fines de lucros que no siempre respeta los fines para la que ha sido creada.

En la nota, la periodista le recordó a quien esperó el día de Reyes para llegar a Desarrollo Humano, una nota publicada en La Opinión Semanario en la que se investigaron hechos delictivos de los que estuvo acusada.

En 2014 Larrañaga recibió múltiples denuncias por estafas cuyo valor superaron, en total, más de 4 millones de pesos. Las mismas estuvieron vinculadas al mercado granario. En 2014, a la mujer de por entonces 49 años la Justicia Federal le allanó su casa en José Hernández e Hipólito Yrigoyen por pedido del Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás y fue detenida.

-Ustedes ayer hicieron una donación importante a la municipalidad…

-Ayer hicimos una parte y mañana haremos la otra con el objetivo de llegar a la isla con mercadería y unas pastillas para poder potabilizar el agua ya que tienen problemas muy graves con eso.

– ¿Cómo es su relación con San Pedro?

-Yo me vine a vivir acá por tranquilidad y me gustó siempre mucho lo social, estuve trabajando mucho tiempo en otra fundación y decidimos fundar una acá. Este año por la pandemia trabajamos mucho sobre todo en Santiago del Estero y todas esas zonas vulnerables con muchas necesidades y nos pareció bueno que la fundación sea especialmente en lo social y los chicos autistas.

– ¿Cómo es la vinculación con los chicos autistas que es un tema sumamente delicado?

-Hay seis profesionales que se ocupan del tema, nosotros hoy todavía no tenemos la sede. Estamos justamente buscando el lugar, ya estamos casi cerrándolo en una quinta donde va a haber profesionales que se van a ocupar del tema porque yo no soy profesional. No soy ni psicóloga ni maestra social. Estamos con un grupo de profesionales con el tema, todos de San Pedro para niños con trastorno de desarrollo de TGD y autistas. Vamos a tratar todos los temas que estén a nuestro alcance a medida que vaya transcurriendo el tiempo vamos a ir contratando a distintos especialistas como para poder atender a todos los casos, tratando de estar mucho en lo social ya es muy complicado para la gente hacer un trámite como un certificado de discapacidad.

– ¿Cómo sostienen la fundación?

-Hoy nos sostenemos del Gobierno nacional. Todo lo que nos han donado fue el Gobierno nacional a través del área de Ministerio de Desarrollo Social. Trabajamos con el movimiento “Nueva Argentina”, somos colaboradoras y a través del movimiento nos van dando mercadería, nos van a ir asistiendo en distintas cosas. El Estado nacional ayuda a la fundación nuestra.

– ¿Nueva Argentina sería un partido político?

-Es un movimiento que trabaja con el gobierno Nacional, es un movimiento peronista. Hace 15 años que están trabajando, asisten a quince comedores en el Gran Buenos Aires. Tienen una fundación con la cual nosotros trabajamos en conjunto que también trabajan con chicos con distintas discapacidades. Nosotros íbamos a hacer un evento que no podemos confirmarlo porque no sabemos qué va a pasar a partir del 15 de enero. Pero la idea era en el Tiro Federal con todos los chicos, profesionales y sus papás. Íbamos a hacer un campamento y una exhibición de taekwondo para que la gente de San Pedro pueda ver.

– ¿Cuál sería la composición de los chicos a los que ustedes van a asistir?

-Nosotros estamos hablando de 25 chicos, lo cual la idea con el transcurso del tiempo es que se sumen más. Nosotros en realidad apoyamos el partido porque nos hicieron una propuesta, nos ayudaron, nos cumplieron y estamos trabajando cerca de ellos porque la realidad es esa. A nosotros nos han cumplido siempre, hemos pedido sillas de rueda y nos han dado, andadores, medicación. El referente nacional de este partido es Amado Salas, de Escobar. Su mujer es la presidenta de una fundación muy importante con mucha trayectoria, es la que justamente nos gustaría recibir pero estamos esperando porque no sabemos qué va a pasar con la pandemia.

– ¿Cuál es su situación con la Justicia?

-Mi situación a partir de ahí fue bien, se solucionó. Lamentablemente fui estafada por mi pareja. Yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, mi hermano se estaba muriendo. Yo dejé todo a cargo de él por una situación que no podía pensar, yo no podía aceptar que mi hermano se muriera. Estuve tres años en un pozo depresivo muy fuerte y la parte social me ayudó a salir adelante. Una estafa que había creado mi pareja. No sé si está preso, ni me interesa, es un tema que yo ya cerré y cómo cumplió el con la Justicia no lo sé. El tema no fue tan así como lo dijeron, yo decido de ese tema no hablar, es un tema privado. Cerré con la Justicia lo que tenía que cerrar y terminé mi situación ahí.

– ¿Fue absuelta o condenada?

Es un tema que es mío personal y no tienen nada que ver con la fundación porque yo con los chicos me comprometo y este tema no había porque tocarlo. Ya lo resolví ese tema en el 2014, no fui a juicio oral.