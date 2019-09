Quién es Juan Cruz Tauterys, el sampedrino que diseñó un buque para la Armada Argentina y ganó un premio mundial

Tiene 23 años y está por recibirse de ingeniero naval en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Capital Federal a través de la que participó, con cuatro compañeros, en el concurso que desarrolló la Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME) contra proyectos de Noruega, Estados Unidos, España y Canadá, entre otros países. "Empecé la carrera en 2014 porque siempre me dieron curiosidad los barcos, esas moles, que pasaban por el río Paraná", contó a La Opinión el joven que ideo el barco ecológico para la ARA que se podría construir en el futuro.