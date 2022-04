Quién era Julia Muñoz, la mujer de 27 años que murió atropellada en ruta 9

Este domingo, alrededor de las 20.00, una camioneta Volkswagen Amarok embistió a una joven de 27 años que cruzaba la ruta 9 junto a su pequeña hija de 4 en inmediaciones del km 162. La mujer falleció en el acto y la niña permanece internada en San Nicolás.

En Radio Cuarentena, la fiscala Viviana Ramos informó que los testimonios recogidos señalaban que se trataría de una persona que estaría “en situación de calle” por lo que “le habían prestado ese lugar para vivir”. La familia de Julia informó que ella estaba allí porque “estaba trabajando”.

Mora, hermana de Julia que estuvo este lunes en el Hospital a la espera de la entrega del cuerpo tras la autopsia, algo que recién ocurrirá el martes por la mañana, entabló diálogo con La Opinión para aclarar algunos aspectos que quedaron expuestos de su historia.

“Mi hermana no estaba en situación de calle. Ella tenía casa, vivía con la familia, pero ahora estba trabajando en el puesto ese”, señaló Mora y explicó que el lugar es propiedad de “Beatriz Lobo y su hijo, Tano Paz”, con quien Julia “”tenía una relación sentimental”.

El puesto está ubicado en el carril Buenos Aires – Rosario y el sitio donde vivía, enfrente. “Le dieron trabajo y lugar para vivir para que no tuviera que volver todos los días a San Pedro, porque mi sobrina iba al jardín cerca”, señalaron los familiares de la víctima fatal del accidente.

Krystal juega en el puesto, en una imagen de un video que Julia les envió a sus familiares. Foto: La Opinión.

Tanto la madre como la hermana de Julia fueron enfáticas en aclarar que “jamás estuvo en situación de calle” y que “estaba trabajando en ese puesto para esas personas”, algo que, sostuvieron, “todo el mundo sabía” en la zona,

“No tenía descanso, ni un domingo libre tenía. No es que no tenía plata ni nada de eso, no es así. Ella estaba trabajando”, destacaron. Junto a Julia, vivía su hija de 4 años, Krsytal Esperanza Rocío Muñoz, quien fue trasladad esta madrugada a San Nicolás desde el Hospital local y evolucionaba favorablemente, dentro del cuadro que presentaba.

“Mi sobrina tiene casa adonde volver cuando se recupere. Nunda dejó de estar en contacto con nosotros, estaba muy cercana a mi hermano porque trabajaban cerca, no estaba sola. Nos mandó un video de la nena jugando en el puesto, antes que lo inauguraran hace dos semanas”, recordaron los familiares.

“Mi hermana accedió a vivir ahí porque estaba más cerca del trabajo, porque estaba enfrente, y estaba más cerca del jardín, además le habían dicho que le iban a llevar a la nena en auto y algunos días lo hicieron. Nosotros vivimos alejados de donde pasa el colectivo, por eso para no tener que salir tan temprano sola con la nena decidió ir a vivir”, detalló.

La familia puso de relieve que no hubo en ningún momento desvinculación de la joven con ellos. Incluso, contaron, en las últimas semanas, desde que se había ido a vivir a la zona del puesto de ruta 9, había ido con su empleador en el marco de un viaje de reparto de mercadería, para saludarlos.