QueSeBajenLasDietas: la respuesta de los concejales a los vecinos que les pidieron "un gesto ético y social"

Este jueves, en la última sesión ordinaria del año, los concejales tuvieron enfrente a un grupo de vecinos que, representados por la profesora de Historia jubilada Liliana Montero les exigieron en la cara que se bajen las dietas a la mitad, en un hecho inédito en la historia de la ciudad.

Montero tuvo un breve intercambio con la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Otero, pero luego el tema fue retomado por los ediles que se despedían del cuerpo, puesto que dejarán su banca el 10 de diciembre próximo al cumplirse su mandato.

La polémica está en marcha desde que el HCD aprobó su anteproyecto de presupuesto 2020, de casi 40 milllones de pesos, confeccionado con la suma del total del costo de las dietas más el 50 por ciento de ese monto para el resto de los gastos.

Ello implica que la suma de las dietas supera los 26,5 millones, lo que significa que cada una de las dietas de cada concejal tiene un costo mensual de 114 mil pesos, que multiplicado por 18 y por 13 —sí, también cobran aguinaldo— suma esa cifra.

Los que se refirieron al tema fueron Gerardo Pelletier, de Cambiemos, que seguirá en la banca otros cuatro años tras ser reelecto; Juan Garavaglia, de mismo bloque y hasta el 10 de diciembre primero en la línea sucesoria del intendente; y Rodolfo "Titín" Trelles, del Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana.

"Lamento que la gente que vino hoy a pedirnos explicaciones, y a lo mejor a decirnos un par de cosas, se haya ido, por lo visto han dejado de interesarse en los temas que se trataban", chicaneó en su alocución Pelletier, cuando los integrantes de La Vecindad ya se habían ido, en medio de la despedida de los ediles que cumplían mandato.

Pelletier comparó lo ocurrido a cuando formaba parte de la subcomisión de fútbol del club Paraná y "desde la tribuna gritaban por poco que trajéramos a Maradona, pero esas mismas caritas no compraban una sola tómbola, una rifa, no colaboraban en nada. Es mucho más fácil ponerse a criticar desde la vereda de enfrente".

"Hay que arremangarse y meterse en el barro para saber realmente en situaciones extremas cómo vamos a reaccionar. En la cancha se ven los pingos", dijo Pelletier y aseguró: "Para mí este cuerpo sigue siendo honorable, porque cada uno de nosotros, en su medida, ha puesto lo mejor de sí".

El concejal pidió disculpas a su familia por "estar en boca de todo el mundo, que te trata como si la política fuera una cosa mala y sucia. En todas las profesiones hay gente honesta y sinvergüenzas" y dijo que sus hijos "pagan los platos rotos de que cualquier cuatro de copas salga a decir cualquier cosa de nosotros sin realmente conocer cuál es el trabajo cotidiano que nosotros tenemos que hacer".

"No somos los mejores, pero no me cabe duda de que hemos puesto lo mejor de nosotros para que las cosas se hicieran de la mejor manera posible", finalizó su referencia a lo ocurrido en el recinto el concejal Pelletier durante la sesión de este jueves.

"La tarea del concejal no es nada fácil y no se gana lo que algunos medios quieren decir, se lo digo a quienes pidieron la banca abierta, que los respeto y los valoro, pero en esta tarea se pierde mucho más de lo que se gana, es un día a día desgastante, muy duro", dijo por su parte Juan Garavaglia.

"Este Concejo Deliberante no es el peor de la historia, como dijo una periodista, creo que este Concejo Deliberante dio mucho por San Pedro", dijo el todavía primero en la línea sucesoria, en alusión a una consulta que le hizo este medio, cuando le recordó que en lo que va del año el HCD sólo aprobó dos ordenanzas de iniciativa propia que pueden ser calificadas como de relevancia para la comunidad.

El presidente del bloque Frente para la Victoria - Unidad Ciudada, Rodolfo "Titín" Trelles había sido el primero en tomar la palabra para señalar que "por ahí la tarea de los concejales es desconocida y hay sectores que se escucha que nos mandan a hacer cosas que hacemos", en alusión a planteos que había hecho durante su exposición Liliana Montero.

"Se le exige al concejal cosas que por ahí en otros ámbitos no se exigen", sostuvo. Como hizo en muchas oportunidades, planteó que una reducción de dietas afectaría a los jubilados, situación sobre la que expuso en otras sesiones.

Blandiendo su recibo de sueldo, dijo que cobró 52.000 pesos "la última vez", aunque el documento señalaba alrededor de 54.500 y tiene una explicación: para que Trelles pueda seguir cobrando su jubilación —fue docente, consejero escolar, concejal e intendente por renuncia del electo Julio Pángaro entre 1997 y 1999— no percibe la dieta completa ni hace aportes, por lo tanto su "indemnización" como edil es de dos tercios de la dieta pura.

"Me voy defendiendo la tarea del concejal, criticando a los que vienen y pasan por este concejo y no vienen, como lo hago habitualmente, a aquellos que no dedican al concejo lo que relamente debieran dedicarle", finalizó en relación al tema.