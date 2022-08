“Queridos pacientes”, la carta de los estudiantes de enfermería

Lara, alumna de la tecnicatura en enfermería, envió la foto y este texto:

“¡Somos la manada de enfermeros que se están preparando!

Querido paciente:

Si eres atendido por un estudiante o practicante, por favor, no te enojes.

Nos preparamos por horas, días y noches. No sólo para pasar un examen.

No te enojes por vernos tan jóvenes o inexpertos, pensá que sos una parte esencial para nuestra preparación. Gracias a vos vamos a tener más experiencia y podremos ser mas útiles para alguien en un futuro.

No te enojes si nos ponemos nerviosos, creeme que si a veces tenemos miedo no es porque no sabemos lo que hacemos, sino que no nos perdonaríamos hacerte algún daño. Por eso preguntamos dos veces aunque sepamos qué hacer.

Recuerda que somos seres humanos, también tenemos necesidades… Nos da sueño, hambre, cansancio. Pero si nos toca atenderte, lo haremos de la mejor forma y todo para verte mejor. ¡Porque quiero ser parte de eso!

Así que por favor, querido paciente, toma empatía y no te enojes conmigo.

ISFT 118 TÉCNICO SUPERIOR DE ENFERMERÍA

1° 2