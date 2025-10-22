Un vecino de la zona reportó: "Para esas personas mugrientas que van camino al circuito de ciclismo y tiran la bolsa de basura podrida en la zanja o ahí en la vereda, seguro está leyendo está noticia, quiero decirles que la próxima quien lo haga y lo vea, los voy a seguir y se la llevo hasta la puerta de su casa para que no sean más mugrientos. Es en Lucio Mansilla y Mateo Sbert, camino circuito de bicicleta".

