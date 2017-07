Quejas por perros en los cajeros luego de que mordieran a al menos tres personas

La presencia de perros callejeros en los cajeros automáticos de la mayoría de los bancos, especialmente en los públicos como Nación y Provincia, pero también en privados como el Industrial, provoca quejas constantes de los usuarios.

El olor, el temor a un ataque o la impresión que puede causarle a quienes no tienen preferencia por este tipo de animales forman parte de los reclamos de quienes asisten a los cajeros y se encuentran con perros tanto afuera como adentro de las dependencias bancarias.

Este martes, la queja tuvo un aliciente: al menos tres personas fueron mordidas afuera de una de las entidades por varios de los animales que suelen pasar sus horas allí, al sol, cuando hay, o en los propios cajeros para guaracerse, por ejemplo, del frío y la lluvia.

"Salí del cajero, me subí a la bicicleta y me atacó. Cuando salí pedaleando, me mordió la pierna. Por suerte pude zafarme y no me lastimó", contó a La Opinión un adulto mayor que fue abordado este martes por la mañana en la vereda del Provincia.

Este martes se registraron al menos otros dos ataques de perros callejeros en cajeros automáticos. Otro hombre y una mujer también fueron abordados por los animales, aunque en esos casos tampco hubo que lamentar lesiones.

Los damnificados y quienes asisten a diario a los cajeros preguntaron a la Policía Local si era competencia de ellos y fueron informados acerca de que deben dirigirse a la Oficina Animal del Municipio, que tiene sede en la Secretaría de Salud, en el edificio del excorreo.