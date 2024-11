"Estoy intentando terminar mi casa, hoy tipo 08.30 la encuentro con la reja abierta, habían roto el candado y entraron a robar, se llevaron una ventana de aluminio. Voy a denunciar y el oficial me dijo que tenía que esperar porque estaban usando la cumputadora, me siento y espero unos 15 minutos, a lo que sale otro oficial y me dice que tenía que esperar otro rato más porque la agarraron nuevamente para usarla. Me levanté muy indignado y rabioso y me fui, vas a hacer una denuncia y parece que te toman el pelo", contó #328.