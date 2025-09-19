Quejas por la cantidad de turnos que dan para el Laboratorio del Hospital
Una vecina reportó: “En el Hospital dan solo diez números para Laboratorio. ¿Sólo diez ? Es joda, ¿no?”.
