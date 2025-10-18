Brenda escribió: “Hace 3 meses me operaron y a las 2 semanas me agarró infección, estuve internada por ese motivo 7 días. Hace un mes voy y vuelvo del hospital, el doctor me cambió ya 4 veces la mediación. No sé qué están esperando, a que se me pudra la herida tal vez para actuar rápido. No quieren ni ponerme calmante, cansada de los malos tratos y la poca profesionalidad del hospital”.

