Quejas por el estado del camino a la escuela 10
Ana envió una imagen y dijo: "Necesitamos una solución, no tenemos nada de lugar para pasar a la escuela 10. Necesitamos que abran el paso, ya tres meses que está cerrado y es imposible pasar cuando llueve".
