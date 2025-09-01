Quejas por el estado de calle Laprida: "Es imposible salir"
Facundo envió una foto y dijo: "Esto es calle Laprida, entre José Hernández y Rómulo Naón. Es una vergüenza que el Municipio no arregle la calle, colocaron tubería para cloacas, pero no las conectaron. Dejaron esa montaña de tierra y es imposible salir para ir a trabajar y llevar los chicos a la escuela".
