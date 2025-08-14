Quejas por conductores que manejan rápido en los barrios: "No están en la ruta para andar tan fuerte"
Una vecina reportó: "Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si se puede compartir por este medio para que la gente tome un poco más el control de como maneja. Desde que están las 84 viviendas en las calles internas no se puede pasar de tantos chicos que andan en la calle jugando. Encima yo ando en bici y siempre pasa una camioneta de Bimbo y también de Cimes a los pedos y vivo sobre Obligado, pero, por favor, no pueden andar tan fuerte. Andan animales y criaturas, no están en la ruta para andar tan fuerte. Tomen conciencia, después se lamentan".
