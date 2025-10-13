Quejas por camión estacionado en doble fila
Un vecino reportó: “30 minutos reloj este camión parado frente al Banco. Ningún inspector para casos vehicular. El camión se fue cuando quiso y pensar que por estar en doble fila pasan diez veces si estás mal parado sin molestar a nadie y te tocan sirena. Esto es pleno centro. Mi hijo no podía salir del garaje”.
