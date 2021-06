Quejas por cajeros que no funcionan en el Banco Provincia

Varios clientes reclamaron esta mañana la demora para realizar sus trámites en el Banco Provincia porque cuatro de los seis los cajeros estaban fuera de servicio. La Opinión fue al lugar para relevar testimonios.

“Venís a las 10.00 y no hay dinero. Es así todos los meses. Un día vine a las 11.00 y me fui a las 13.00, no había ningún cajero con plata a las 11.00. ¿Para qué pusieron tantos cajeros si siempre nos van a maltratar? No se puede decir que sea un buen servicio”, detalló una clienta.

Una mujer que aguardaba su turno dio testimonio tras largo tiempo de espera fuera del banco, mientras que tras ella había una fila de media cuadra, compuesta tanto por personas jóvenes como por adultos de tercera edad.

No es la primera vez que sucede y ante un fin de semana largo, la preocupación crece.