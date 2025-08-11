Soledad reportó: “Hola, Sin Galera les mando para que vean como atan los caballos en cercanías a la entrada de la escuela 47, plaza de la escuela. Ya es hora que salga y entren los chicos y ataron un caballo con soga larga. Así como la policía y inspección se lleva los caballos de veredas, acá esta la prioridad de los nenes de la escuela está atado al pino cerca de donde todas las madres paran con los chicos. Cansa ver todos los días a ese animal sin agua”.

