Un vecino de la zona reportó: "Hoy 17 de marzo todavía siguen los árboles, los tres tirados. Les cortan el pasto alrededor. No sé por qué no los cortan un poquito y los enderezan. No hay que pedir una grúa ni nada. Calculo yo que haciéndole el poso al costado, se pueden enderezar, pero bueno. Capaz tienen que ir a Harvard para aprender eso o preguntarle a algún viverista. Qué lastima, árboles tan lindos tirados así".

