Queja por “suciedad e inseguridad” en el Cementerio de San Pedro

“Es una vergüenza en qué condiciones se encuentra. Los que pagamos anualmente para que nuestros familiares tengan sus bóvedas y sepulcros limpios nos vemos defraudados, es un desastre. Además, no puedo ir a llevar una flor porque me roban o, como le pasó a mi hermana, pinchan los neumáticos de los vehículos para luego asaltar a sus dueños. Acudo a ustedes ya que en la Municipalidad nos reciben el reclamo hace más de un año y no pasa nada. La cuota anual es de aproximadamente $3500. Creo que poner una vigilancia en un horario aunque sea de fin de semana y cortar los yuyos sería suficiente para los que abonamos rigurosamente. Sé que seremos escuchados, ¡desde ya gracias!”, reportó hace instantes María Antonia.