Quejas por juegos rotos en Vuelta de Obligado: "Mi hija se cayó de una altura bastante alta"
Una madre escribió: “Te escribo por una inquietud que tenemos. Estuvimos en Vuelta de Obligado con mi familia, y mis hijos se pusieron a jugar en los juegos y uno de ellos, el sube y baja, está rotó el cual mi hija se cayó de una altura bastante alta y se golpeó fuerte la cabeza. Doy gracias a Dios que sólo fue un chichón importante pero nada más. Creo que la Municipalidad tendría que poner un poco más de atención en esas cosas y hacerle mantenimiento porque es verdaderamente un peligro y pueden pasar cosas más graves”.
