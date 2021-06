Queja por cloacas tapadas en Barrio El Argentino

“Tenemos prácticamente todo el barrio colapsado por las cloacas desde hace dos semanas. Desde el martes pasado llamamos y nos tienen a las vueltas, que hoy… Que mañana… Que pasado… Que ‘a la tardecita vamos, sino mañana a primera hora’ y nunca vienen. Hoy llamé y me dijeron que habían venido el viernes, pero nunca vinieron. Se nos está brotando toda el agua hasta por los inodoros, ya casi no nos podemos bañar. Somos seres humanos, que haya sido una zona usurpada no quiere decir que no seamos seres humanos. A ver si alguien puede venir a ayudarnos”, denunció #210.