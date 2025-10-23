Queja de vecinos por pozos en calle Chivilcoy: así estamos hace años
Elina reportó: “Chivilcoy al 1900, Novillo, Frers, así estamos hace años. Como verán los vecinos tapamos los pozos con escombros. Rompés bici, moto, auto. Hicimos reclamos. Juntamos firmas y nada. Ni uno pasó a ver”.
