Una vecina de la zona reportó: "Buen día, quería hacer el reclamo de que en este domicilio en calle Gomendio todos los días del año, mañana, tarde y noche derriten grasa podrida. Es impresionante el olor, no te podés ni asomar afuera, ni tender la ropa en ningún horario porque él quema grasa a cualquier hora. Ya hablamos con él, ya hicimos denuncias en el área Bromatología lo cual nunca tuvimos respuesta y todo sigue igual que siempre. Ya estamos cansados. Lo terminamos haciendo público para que se tomen cartas en el asunto porque nadie hace nada al respecto y no se puede vivir así".

