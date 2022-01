Quedó un niño encerrado en el baño del parador ReCreo

El hecho se conoció esta mañana y fue comunicado por un oyente de Radio Cuarentena a La Opinión. Esta tarde, el periodista Martín Pérez logró corroborar con las personas que lo escucharon al pasar por el lugar la veracidad del mensaje que relataba lo ocurrido durante el atardecer del martes mientras en el lugar se dictaba una clase de zumba.

“Ayer a las 19.00 salimos a pasear por el Recreo y fuimos derecho al baño, que estaba cerrado. Adentro se escuchaba alguien que lloraba, le hablé pero no contestó. Entonces avisé a los chicos de seguridad, pero decían que no podían hacer nada hasta que no viniera la encargada de abrir el baño. Es una vergüenza que cuando empieza el movimiento de gente cierren los baños. La encargada vino a los 20 minutos”, decía ese reporte.

Según se pudo reconstruir, el niño de unos diez años quedó atrapado porque nadie advirtió su presencia hasta que llegaron estas personas que percibieron el llanto. En principio hubo que esperar la llegada de quien tiene autorización para manejar el acceso al lugar, por lo que pasaron varios minutos hasta que se pudo acceder a quien tiene las llaves.

Cuando lograron hablar con el menor, se supo que se trataba del hijo de una persona que que trabaja en el lugar y no advirtió que el menor tuvo la necesidad de acceder a los sanitarios mientras se dictaba una clase de zumba. De no haber sido por las personas que esperaron en el lugar y dieron el alerta podría haber quedado atrapado más tiempo.

“Otra cosa es que a las 19 cierran los baños en plena temporada y sino preguntele a los de seguridad del lugar”, dijeron los testigos.

El parador cuenta con un plantel de cerca de 50 personas contratadas para efectuar tanto tareas de recreación como de limpieza y seguridad y por el momento no hay cartelería que indique los horarios en los que se encuentran abiertas las instalaciones sanitarias.

Este medio consultó a la responsable de coordinación del parador, Pilar Vellón quien refirió que si bien no fue ella quien estuvo presente, los baños se habían cerrado minutos antes de las 19 y que la responsabilidad sobre ese sector es de la Municipalidad.