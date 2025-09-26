Personal policial de la DDI recuperó en San Nicolás un automóvil que había sido robado a un joven que el miércoles 17 de septiembre había sido internado en el Hospital privado Sadiv.

El muchacho, de 19 años, había dejado su Fiat Uno en inmediaciones del centro asistencial médico para ser atendido y quedó internado hasta el lunes 22. Al ser dado de alta se percató de que le faltaba el coche.

La DDI comenzó una investigación que logró determinar que el vehículo sustraído había sido trasladado a San Nicolás. En esa ciudad, establecieron dónde se encontraba y la Fiscalía 11 solicitó el allanamiento.

El auto desarmado estaba arriba de una camioneta Fiat 125 Multicarga.

En un domicilio de Lesica y Garibaldi, la policía encontró los restos del Fiat Uno robado, que había sido desarmado y le faltaban diversas autopartes.

El hombre que tenía en su poder el automóvil desarmado fue notificado de la causa por encubrimiento, mientras la investigación procura establecer la identidad de los autores del robo.

