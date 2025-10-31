El conductor de una camioneta Ford EcoSport reportó a La Opinión la situación que vivió este jueves por la tarde cuando circulaba por la vía pública y quedó incrustado durante varios minutos en una alcantarilla que tenía la tapa rota.

Ads

El hecho sucedió en la esquina de la calle José Humanes y el hombre debió ser socorrido por los vecinos de la zona.

“Las personas que viven ahí me ayudaron a sacar la camioneta y personas que pasaban”, reportó el conductor.

Ads

La camioneta fue sacada por la colaboración de los vecinos.

Además, agregó que la situación se podría haber evitado, ya que el vecino que vive en la esquina había llamado en reiteradas ocasiones a Servicios Sanitarios para que arreglarán la tapa.

“El hombre que vive ahí se quejó miles de veces y nunca tuvo repuesta”, señaló.

El conductor comentó que resultó ileso, pero que el vehículo sufrió daños en el paragolpe y la parrilla del tren delantero.

Ads

Finalmente, tras registrar el momento en que los vecinos colaboraron para sacar al auto del desagüe, automáticamente se convirtió en participante del Casting de movileros.

Si vos también querés ser parte del concurso enviá un video al WhatsApp 329 479958. Comienza la etapa final del concurso y hay tiempo de participar hasta diciembre.

El móvil puede ser un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa.

Ads

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi.

Premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios camino a la gran final, donde anunciaremos al ganador de una estadía por 5 noches en Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo.