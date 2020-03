QuedateEnCasa: Consejos de una profesional de la Educación sampedrina para acompañar a los niños

Para sobrellevar la cuarentena, la profesora de Ciencias de Educación Sofía Gastó elaboró un breve instructivo en video para compartir con usuarios de Facebook, ante la recomendación de #QuedateEnCasa para prevenir la propagación del virus COVID-19.

La profesional de la Educación sampedrina, que se desempeña como docente e integrante de un equipo de orientación escolar, dio algunos consejos para ayudar a padres y madres en la tarea de acompañar a sus hijos en casa, cumpliendo además con las actividades propuestas por la escuela. "Sabemos que es complicado tener a los niños tanto tiempo encerrados, y además tener que hacer de maestros en esta situación", explicó.

"Mi primer consejo es que si no tienen un espacio acondicionado para hacer la actividad (un escritorio o un lugar distinto a donde todos circulan), poder marcar un momento para hacer la actividad. No es lo mismo estar jugando, disfrutando, que sentarse a hacer una actividad", consideró la profesional

En segundo lugar, recomendó que "aprovechen el tiempo al máximo. No sabemos cuánto va a durar esta cuarentena. En ese momento son 14 días, que pueden extenderse. Seguramente va a haber actividades que no entendamos como padres. Estaría buenísimo que se comuniquen con la seño. No duden en comunicarse. Escribanle para que ellas les aclaren".

Luego, propuso que "si las actividades no están divididas por días, pueden ir fraccionándolas", porque no es necesario hacerlas todas de una vez. "Ustedes piensen que al niño lo sacamos del contexto de la escuela, del aula, donde todos están aprendiendo, donde hay una seño que les explica. Ahora eso lo tienen que hacer en casa, un lugar donde la rutina es totalmente diferente a la que pasa en la escuela", puntualizó.

Por último, recomendó dedicar un tiempo para el juego: "Aprovechen para jugar, para divertirse, para hacer juegos de mesa, no hace falta gastar, pueden usar materiales reciclados. Darle un sentido a este momento que estamos pasando".