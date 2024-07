“Estamos esperando más imágenes, tenemos pistas del recorrido" que captaron las cámaras de seguridad y la identificación de un rodado que tenia pedido de secuestro por un robo en la localidad de Munro en el Gran Buenos Aires. El sábado por la mañana, la Dra. María del Valle Viviani intentaba completar el rompecabezas que hizo que los delincuentes llegaran de manera directa al lugar donde sabían que encontrarían una gran suma de dinero.

La denuncia solo habla de unos ocho milloines de pesos y de dólares cuyo monto no se ha podido precisar. Hay testigos del ingreso y de la salida por la puerta principal, la dirección directa hacia el primer piso y “una mochila”, pero no hay coincidencia porque no se sabe si fue una mochila por persona o sólo una entre todos los que tras amenazar a quienes estaban dentro de esa oficina, se fueron también con todos los celulares.

En síntesis no hay mucho más que eso y varias personas preocupadas por la modalidad utilizada ya que claramente, el golpe estaba planeado, organizado y contaban con muy buenos datos de la operatoria de la oficina del comercio.

Muy temprano, comenzaron las preguntas en grupos de whatsapp sobre la presencia la noche anterior de una Eco Sport blanca, pero nadie respondió. Sólo se supo que había interesados en saber si los malvivie3ntes habían llegado con anticipación. Eso fue cerca de las once de la mañana y se vinculó con las preguntas que efectivos formularon en distintos alojamientos de la ciudad.

Hay otra hipótesis sobre el auto abandonado en Chacabuco al 300. Intentan saber si todos se bajaron en ese lugar o se dieron a la fuga en otros vehículos.

Ese vehículo fue encontrado minutos después del asalto sobre calle Chacabuco al 300, un dato que habla de la participación de al menos otro vehículo para el traslado del botín y los miembros de la banda que perpetró el asalto.

La Eco Sport blanca tenía pedido de secuestro por robo en Munro y hay una hipótesis que se trabaja para documentar si realmente todos bajaron en ese lugar para cambiar de vehículo o lo hicieron antes.

“Estamos analizando las cámaras, la DDI está trabajando, Si bien entraron a cara descubierta tenían gorros y cuellos altos, en las cámaras se ve bien pero no se los puede identificar”, dijo el domingo una fuente que participa de la investigación.

Las preguntas sobre el volumen de efectivo y dinero de otras denominaciones apuntan a una operatoria constante que según refieren varios de los testigos era habitual. Los clientes subían, premanecían unos minutos en las oficinas y luego se retiraban. Ese es uno de los motivos por los que nadie imaginó que no se trataba de “clientes habituales” y mucho menos los que compran en las góndolas que sólo se desplazan para elegir productos y pagarlos en el sector de cajas.

Una de las líneas de investigación sigue los pasos sobre los movimientos de esa oficina que podría haber sido utilizada como una casa de cambios no registrada, pero para saberlo, la justicia necesita de testimonios que ayuden a dar con quienes no formaban parte de los nombres habituales que conocía la empleada que resultó agredida por los delincuentes.