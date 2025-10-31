Silvia envió un mensaje y dijo: “¿Qué pasó los contenedores de residuos? Falta el que estaba ubicado en el acceso a la ciudad y los otros que están en la proximidad, están desbordados. Y además el punto verde que se emplaza sobre calle Mitre al lado de la escuela 7 está cerrado desde hace un tiempo. ¿Qué se debe hacer con los residuos reciclables? Volver a incluirlos en la basura domiciliaria sería una vuelta al pasado y restarle una fuente laboral a quienes se ocupan de toda esa tarea y además incrementar el problema del basura a cielo abierto de San Pedro”.

