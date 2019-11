Qué necesita Tiro Federal para evitar el descenso en la segunda división de la Urba

Recibirá el sábado desde las 15.30 a Varela Junior por la última fecha con la certeza de que si gana y Atlético Chascomús no lo hace, saldrá de la zona de repechaje y asegurará su permanencia en la categoría. En caso de que no lo logre, todavía tiene un juego postergado frente a Mercedes que podría ser decisivo. Lo positivo es que no tiene posibilidades de bajar directamente.