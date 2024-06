Este domingo 16 de junio se festeja el Día del Padre, y por eso en Sin Galera preparamos un concurso especial, donde conocimos las historias de aquellos padres amorosos, compañeros y guerreros.

Más de 5 mil personas participaron, pero en esta ocasión compartimos el mensaje de Sofía para su abuelo Rubén que en su vida fue más padre que el verdadero.

Sofía escribió:

“El mensaje no es para mí papá porque él me abandonó y cuando pudo pedirme perdón, no lo hizo. Si gano alguno de esos premios me gustaría dárselo a mí abuelo Rubén Izaguirre que fue más papá que mí propio papá”.

