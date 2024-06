Este domingo 16 de junio se festeja el Día del Padre, y por eso en Sin Galera preparamos un concurso especial, donde conocimos las historias de aquellos padres amorosos, compañeros y guerreros.

Más de 5 mil personas participaron, pero en esta ocasión compartimos el mensaje que nos envió Kevin dirigido a su suegro José Luis “Negrín”, quien a pesar de no ser su papá biológico, lo cuidó y le abrió las puertas de su casa.

El mensaje de Kevin:

“Querido suegro: en este Día del Padre quiero dedicarte unas palabras llenas de gratitud y cariño. Aunque no sos mi padre biológico, has sido una figura paterna invaluable en mi vida. Recuerdo con aprecio el momento en que en medio de mi necesidad, me abriste las puertas de tu hogar y de tu corazón.

Después de la dolorosa ausencia de mi padre biológico, encontré en vos el apoyo y la protección que tanto necesitaba. Tu generosidad y afecto han llenado mi vida de amor y calor familiar. Por eso en este día especial quiero reconocer el papel fundamental que has desempeñado en mi vida.

Gracias a tu orientación, amor y cuidado encontré en vos no sólo un suegro, sino un verdadero padre. Tu presencia es una bendición en mi vida y siempre te voy a llevar en mi corazón con gratitud y respeto.

En este Día del Padre, quiero expresarte mi cariño y agradecimiento. Que este día esté lleno de alegría y amor para vos, porque te lo mereces. Feliz Día del Padre”.

Kevin fue uno de los ganadores con su historia en Sin Galera, hay un desayuno de La Buena Moza para su suegro.

