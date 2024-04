#9617 reportó: “Vivo cerca de la cancha del Porvenir y no hay ninguna calle por la que pueda llegar a mi casa sin romper el auto y no exagero, ninguna. Es la realidad de todo San Pedro. Qué tristeza, cuánto abandono, ¿qué espera el intendente?, ¿qué espera Obras Públicas para arreglar las calles? Entiendo que estamos pasando por un momento de profunda crisis económica, pero hay cosas básicas que no se pueden esquivar. Estoy indignada ¿Quién lo sigue votando? Porque esto no es culpa del gobierno nacional de turno. Hace años que está este señor como intendente y este deterioro es cada vez peor. Por favor, cumpla con sus tareas Sr. Cecilio Salazar”.



