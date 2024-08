Aunque se cruzó con algunos turistas, muchos le aseguraron que una de sus cosas favoritas era la tranquilidad de la localidad y la amabilidad de las personas.

Respecto a lugares, el top uno fueron las barrancas, y luego las costas, aunque esto fue lo que dijeron los entrevistados en la calle. La comunidad de Facebook también quiso opinar sobre el tema y dejaron sus comentarios, algunos buenos y otros no tantos.

"El encanto natural sus barrancas, el río, los árboles de naranja que perfuman y da color a las calles, solo faltaría que algún día gobierne gente honesta", escribió Marcelo.

"San Pedro: río, barrancas, bulevar, tranquilidad, que es chiquito y está todo cerca", acotó Luciano y Elba coincidió: "Las barrancas, Río ,como se ve todo el paisaje".

Lidia dijo: "Lo que más me gusta es la glorieta de boulevard, el Paraná, nuestra iglesia y nuestro prócer Fray Cayetano Rodríguez", a esto Alicia sumó: "El Paseo Público donde las familias disfrutan con sus hijos las vacaciones al aire libre, los mates y las charlas, mientras que los disfrutan".

"San Pedro bellísimo, hay mucho para mejorar pero yo no lo cambio, nací, me crié y estoy envejeciendo en esta ciudad turística", comentó Zulma.

No solo fueron los sampedrinos los que escribieron, personas de otro lugares también lo hicieron y los recuerdos no pudieron faltar, como el de Mary.

"Yo vine de Villa Constitución cuando era joven, mi esposo me traía a la casa de sus familiares y vos entrabas a San Pedro, de un lado rosas, del otro naranjos, qué hermoso era. Pudimos comprar y vivir acá, me hizo conocer esta hermosa ciudad y gente muy linda, no dejaría nunca de vivir acá", recordó ella.

Stella tampoco es de acá, sin embargo reside en la ciudad y también dejó su comentario: "Yo no soy sampedrina, pero vine a los 13 años, pero es terrible el abandono que tiene en ciertos lugares, una lástima porque es una ciudad que bien arreglada es linda".

Pero este no fue el único que habló sobre el deterioro de la ciudad: "Amo mi San Pedro, por eso me da mucha pena que esté tan desprolijo", escribió Mirta.

Las opiniones irónicas no pudieron faltar: "A mi me gusta el orden, las calles, las entradas a San Pedro marcadas por los árboles que podamos de la ruta, y sobre todo el olor a mierd* de las cloacas tapadas que nadie se hace cargo", dijo Norma.

"Tener un intendente que lleva siempre la mano en el bolsillo", bromeó Cecilia, Gustavo se unió: "San Pedro=a chismosos y alcahuetes".

Mario se sumó a la ironía y escribió: "La cantidad de trabajo, las plantas industriales, lo turístico a nivel nacional y provincial, las 100 cuadras de centro, las playas y camping para el turismo, los parques acuáticos, las calles arregladas, entradas iluminadas, la ciudad limpia y segura".

El tema inseguridad no se salvó: "Lo que más me gusta de San Pedro es la seguridad que hay. Noten el sarcasmo", expresó Exequiel y Nora agregó: "Un San Pedro de terror en todos los ámbitos muchaaaaaa inseguridad".

Gladys fue la más empática con el descuido de la ciudad y con mucho amor comentó: "Amo mi San Pedro, con sus terrores de cada intendente, pero mi pueblo es hermoso, sus barrancas son de las más bellas".

"Cuando era chica, daba gusto ver la luna reflejada en el agua, cuídenlo, es su ciudad, disfrútenla como este y hagan más cosa por ponerla más linda", finalizó.

