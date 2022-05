Qué dicen los consejeros escolares sobre la situación de la escuela del paraje La Bolsa

La situación de una familia en estado de vulnerabilidad y las condiciones que se dieron para que terminen habitando la escuela 31 del paraje La Bolsa va más allá de una simple polémica y remarca una secuencia de irregularidades detectadas en torno a quiénes y cómo tomaron las medidas.

La mujer que vive con sus hijos en el establecimiento educativo remarcó que en el aire de Sin Galera que ella no está allí porque quiso sino porque la mandaron pero no quiere estar más. Su presencia junto a los menores hacen que se transformen en alumnos de la escuela y garantice la matrícula y el dictado de clases.

La situación, a la vez, dividió al Consejo Escolar, cuyos integrantes no se pusieron de acuerdo y tienen distintas posturas ante la posición adoptada por la Jefatura Distrital a cargo de Marcela Lucchesi.

La concejera escolar Cecilia Macchia fue contundente en su apreciación y aseguró que “No se decidió, Jefatura Distrital se presentó al Consejo Escolar para informarnos, contarnos, pero no se hizo acta ni nada”. “Respecto de que había una familia viviendo en la escuela, ya con la familia ahí, no fueron a preguntarnos sino a informarnos, no se trató en la UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital)”, aseguró.

“Debe presentarse documentación a la directora, firmado por inspectores, que esa documentación se eleve al Consejo Escolar, enviar a La Plata para iniciar un expediente, pero eso no se hizo”, manifestó Macchia. “Quiero creer que todos los consejeros nos enteramos cuando la familia ya estaba viviendo ahí”.

“Nunca fue tema de la UEGD el tema puntual de la escuela 31 para que todos los actores estén al tanto de este procedimiento. Al menos tres consejeras, de entrada, planteamos nuestra negativa. Una de ellas, que entró ahora, hizo la consulta porque no sabía cómo era. Nunca en mi vida escuché que una familia viva dentro de una escuela”, dijo con respecto a la mamá que habita con sus hijos en el lugar.

“Hay una nota que se le iba a presentar al delegado para informar que esa familia no quiere seguir ahí”. “Yo me cansé de pedir que se tratara en UEGD”, agregó la funcionaria.

“Las cosas se deben hacer en la línea del marco normativo. Estuvimos de acuerdo con la refacción de la casa, porque si no te dicen… querés que la escuela se cierre. Yo pedí que se escriba en actas, yo y dos consejeras más no estábamos de acuerdo, Patricia Sabaté y Vanina Zubiete”, remarcó Cecilia Macchia.

Por su parte, la consejera escolar Patricia Sabaté señaló que “Las cosas se hicieron de una forma apresurada y fuera de la norma”. “No se consultó en ningún momento por esa familia, lo único que sabíamos era por un comentario en UEGD en el que la inspectora jefa distrital dijo que había una familia que posiblemente podía llegar a venir de Entre Ríos, que había que localizarla, ver qué posibilidades tenía de venir, porque se quería venir para San Pedro”, aseguró la docente.

“Fuimos al paraje La Bolsa a constatar que estaba la familia, porque vino la inspectora y nos comunicó que estaba esa familia, que ya la habían traído y que había que arreglar la casa”. “Marcela Lucchesi nos comentó que la familia ya estaba instalada y que había que hacer unas reparaciones, así que fuimos y recorrimos con la arquitecta y se hizo un legajo sobre todas las refacciones que hay que hacer”.

La funcionaria volvió a remarcar que no todos los integrantes del cuerpo avalaron la decisión tomada: “Había un grupo de consejeros que no estábamos de acuerdo con que empezara la obra y en sesión dejamos asentado que la cotización estaba hecha pero que no llamaríamos a licitación hasta tanto no contáramos con toda la documentación que la señora tiene que presentar, por eso no se llamó a licitación”.

“Nosotros estamos evaluando qué pasos vamos a seguir, porque nos vemos involucrados en todo esto sin que nos hayan dado participación ni pedido opinión, y ahora que están adentro los vamos a echar a patadas?”, se preguntó Sabaté.

“Hay que encontrar una solución. Estamos muy preocupados, realmente. Estamos viendo qué podemos hacer, qué corresponde que hagamos. Nos encontramos con estas cuestiones que no tienen antecedentes, no sabemos cómo actuar”, dijo.

Cristian Novaro fue otro de los consejeros que opinó al respecto luego de que se conocieran detalles sobre lo que estaba sucediendo con el establecimiento del paraje La Bolsa.

“Comparto la decisión de que esa familia, en su estado, en la situación de esos chicos, en estado de vulnerabilidad terrible, como decimos en el ajedrez lo veo como una ‘jugada maestra’, porque daba solución a múltiples frentes”. “Esos chicos iban a cambiar de ámbito, iban a recibir una atención más personalizada, esa madre iba a estar más contenida. Ahora, si ella no se quiere quedar, no se puede tener a nadie contra su voluntad”, dijo el funcionario.

“El Consejo Escolar está dividido, yo apoyo firmemente las decisiones que tome la jefa distrital porque comparto su criterio”, opinó Novaro.

“Desde el Consejo Escolar ponemos a disposición los recursos para poner la casa esa en condiciones de ser habitada, dadas las condiciones legales, una vez presentados los papeles y que esa persona esté como cuidadora. Se habla de un millón y pico de pesos pero en la realidad eso no es así, porque la arquitecta puso una ventana de 80 mil pesos y vale 6 mil, con 300, 400 mil pesos estaría en condiciones de ser habitada. De las condiciones en la que estaba y las que va a estar, es genial”, remarcó el consejero.